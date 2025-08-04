Володин оценил продление срока действия результатов ЕГЭ для участников СВО

Ранее он также подчеркивал, что поддержка участников СВО и членов их семей является одним из важнейших направлений работы Госдумы. По словам Володина, принято 139 законов, из них 15 — с начала 2025 года, и создана система, которая постоянно совершенствуется. Председатель ГД отмечал, что в вопросах защиты страны депутаты всех фракций выступают сообща. Он добавил, что консолидация общества и политических сил — основа для достижения целей специальной военной операции.