Володин оценил продление срока действия результатов ЕГЭ для участников СВО

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Продление срока действия результатов ЕГЭ для участников СВО будет способствовать повышению доступности образования для тех, кто защищает Россию, а также позволит им быстрее адаптироваться после окончания службы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
С 3 августа начал действовать закон, в соответствии с которым для участников СВО на время их службы приостанавливается срок действия результатов ЕГЭ. По общему правилу результаты ЕГЭ, необходимые для приема в вузы по программам бакалавриата и специалитета, действуют четыре года, следующих за годом их получения.
«Мера будет способствовать повышению доступности образования для тех, кто защищает страну, а также позволит им быстрее адаптироваться после окончания службы», — сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Ранее он также подчеркивал, что поддержка участников СВО и членов их семей является одним из важнейших направлений работы Госдумы. По словам Володина, принято 139 законов, из них 15 — с начала 2025 года, и создана система, которая постоянно совершенствуется. Председатель ГД отмечал, что в вопросах защиты страны депутаты всех фракций выступают сообща. Он добавил, что консолидация общества и политических сил — основа для достижения целей специальной военной операции.