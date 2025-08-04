Министр обороны отведал обед солдат и дал поручения командованию

Особое внимание Косанов уделил качеству питания. Он пообедал вместе с солдатами в столовой и дал высокую оценку разнообразию и вкусу приготовленных блюд. Вместе с тем, по итогам инспекции были даны конкретные поручения командованию части — устранить выявленные недочеты и продолжать работу по укреплению воинской дисциплины и улучшению повседневного быта.