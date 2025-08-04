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Министр обороны отведал обед солдат и дал поручения командованию

Министр обороны Даурен Косанов без предварительного уведомления посетил воинскую часть № 31775 Регионального командования «Астана», дислоцированную в Караганде, передает BAQ.KZ.

Источник: Минобороны РК

Целью внезапного визита стала проверка условий службы, санитарного состояния, казарменных помещений и организации питания военнослужащих срочной службы.

Министр лично пообщался с солдатами, расспросил о быте, возможностях связи с родными и морально-психологическом климате в подразделении.

Особое внимание Косанов уделил качеству питания. Он пообедал вместе с солдатами в столовой и дал высокую оценку разнообразию и вкусу приготовленных блюд. Вместе с тем, по итогам инспекции были даны конкретные поручения командованию части — устранить выявленные недочеты и продолжать работу по укреплению воинской дисциплины и улучшению повседневного быта.

Такие выезды позволяют получить объективную картину, оперативно выявить проблемные вопросы и повысить доверие внутри коллектива.

отметил министр обороны

По его словам, внезапные проверки станут регулярными и охватят все регионы страны в целях усиления контроля и повышения стандартов военной службы.