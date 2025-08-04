Три спецавтомобиля для перевозки участников СВО закупили в Приангарье

Участник СВО Дмитрий Зубенцев, обучающийся по программе «Герои Приангарья», отметил удобство спецтранспорта: «Машина отличная. Для меня как для человека с ограниченной мобильностью такое оборудование — настоящее подспорье. Хотя я учусь самостоятельности, но не всегда легко справляться без подъёмника. Очень комфортно ездить в своём кресле. Большое спасибо за такой автомобиль».