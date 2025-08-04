Три спецавтомобиля для перевозки участников СВО закупили в Приангарье

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области закупило три специализированных автомобиля для перевозки участников специальной военной операции. Приобретение транспорта осуществлено за счёт средств областного бюджета по поручению губернатора региона Игоря Кобзева, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Автомобили марки «Газель» оснащены специальным оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. Техника будет использоваться для доставки ветеранов в реабилитационные центры и образовательные учреждения.
Транспортные средства распределены между подведомственными учреждениями министерства: центром «РОСТ», реабилитационным центром «Шелеховский» и Комплексным центром социального обслуживания населения Иркутска. Как сообщает пресс-служба правительства региона, автомобили уже используются для перевозки участников СВО, обучающихся по программе «Герои Приангарья» в Байкальском государственном университете, а также для доставки пациентов в медицинские учреждения и реабилитационный центр.
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов лично пообщался с ветеранами, которые уже воспользовались новым транспортом.
«Отзывы очень хорошие, ребята довольны вниманием и поддержкой. Новые автомобили действительно удобны и комфортны. Участникам СВО, которые, защищая Родину, столкнулись с непростыми испытаниями, важно знать: они не останутся один на один с трудностями», — подчеркнул Владимир Родионов.
Участник СВО Дмитрий Зубенцев, обучающийся по программе «Герои Приангарья», отметил удобство спецтранспорта: «Машина отличная. Для меня как для человека с ограниченной мобильностью такое оборудование — настоящее подспорье. Хотя я учусь самостоятельности, но не всегда легко справляться без подъёмника. Очень комфортно ездить в своём кресле. Большое спасибо за такой автомобиль».
Приобретение специализированного транспорта стало частью комплексной программы поддержки участников специальной военной операции в Иркутской области.