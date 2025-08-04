Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин приветствовал участников экологического форума на Камчатке

Путин поприветствовал участников форума «Экосистема. Заповедный край».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема. Заповедный край», который начался в понедельник в Камчатском крае, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Дорогие друзья! Приветствую вас на открытии Всероссийского молодёжного экологического форума “Экосистема. Заповедный край”, собравшего в Камчатском крае представителей экологического и волонтёрского движения, бизнес-структур, молодых учёных, студентов профильных вузов из многих регионов страны», — говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул, что на площадке форума состоится содержательный разговор по широкому кругу проблем экологической повестки, его участники поделятся полезным опытом и лучшими практиками, предложат свои проекты в сфере природопользования и охраны окружающей среды, повышения экологической культуры, внедрения «зелёных» технологий, развития туризма. Президент отдельно отметил образовательную программу встречи, то особое внимание, которое организаторы уделяют полевым и лабораторным исследованиям, лекциям и обучающим семинарам.

«Уверен, что форум пройдёт в конструктивном ключе, а его насыщенная повестка позволит вам обрести новые знания и навыки, получить поддержку для успешной реализации своих идей и инициатив. Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго», — добавил глава государства.