Путин приветствовал участников экологического форума на Камчатке

«Уверен, что форум пройдёт в конструктивном ключе, а его насыщенная повестка позволит вам обрести новые знания и навыки, получить поддержку для успешной реализации своих идей и инициатив. Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго», — добавил глава государства.