Власти Челябинска назвали сроки завершения 4-го этапа опрессовок

В ходе сегодняшнего аппаратного совещания в челябинской администрации вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов подтвердил, что на прошлой неделе четвёртый этап опрессовок было решено продлить на две недели. Таким образом, он затянется как минимум до 12 августа. О новых продлениях речи пока не идет. На сегодняшний день горячую воду успешно вернули в 256 жилых домов, отключенных от неё 15 июля. Ещё 322 домов планируют подключить к ней до конца недели.