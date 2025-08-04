Власти Челябинска назвали сроки завершения 4-го этапа опрессовок

В Челябинске продолжаются плановые опрессовочные работы. На сегодняшний день в городе без горячей воды остаётся больше тысячи зданий, как планово, так и по причине аварийных ситуаций.
В ходе сегодняшнего аппаратного совещания в челябинской администрации вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов подтвердил, что на прошлой неделе четвёртый этап опрессовок было решено продлить на две недели. Таким образом, он затянется как минимум до 12 августа. О новых продлениях речи пока не идет. На сегодняшний день горячую воду успешно вернули в 256 жилых домов, отключенных от неё 15 июля. Ещё 322 домов планируют подключить к ней до конца недели.
Параллельно в Челябинске продолжается пятый этап опрессовок — самый масштабный по объёмам отключений. Как мы писали ранее, в него вошли 947 жилых домов и 140 социальных объектов в пяти районах. Впереди город ждёт заключительный шестой этап работ.
Глава города Алексей Лошкин напомнил, что необходимо вовремя информировать граждан в случае продления опрессовок. Работа важная, её необходимо завершить летом, чтобы с трубами не было проблем в отопительный сезон, подчеркнул градоначальник.