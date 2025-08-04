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Полузащитник «Акрона» Лончар: если бы забил пенальти, то мы бы выиграли

29-летний черногорец высказался о результатах матча против «Спартака» в Самаре.

29-летний черногорец высказался о результатах матча против «Спартака» в Самаре.

Стефан Лончар выступает за тольяттинцев с лета 2024 года. В прошлом сезоне РПЛ в 29 встречах забил шесть мячей и оформил столько же ассистов. В этом розыгрыше Премьер-лиги выходил на поле трижды. Без результативных действий.

В матче третьего тура чемпионата против «красно-белых» легионер «красно-черных» не реализовал пенальти на 64-й минуте. Позже, в добавленное время, Пабло Солари вывел москвичей вперед. А затем Артем Дзюба сравнял счет — 1:1.

В разговоре с журналистом «Чемпионата» Лончар подчеркнул:

«Думаю, если бы забил 11-метровый, то мы бы выиграли. Меня спас мой партнер Дзюба. Ему хорошо помог Беншимол, на котором был заработан второй пенальти».

Добавил: в первые 45 минут у «молодых и звонких» создали немного моментов у ворот соперника, а после перерыва недостаточно прессинговали столичный клуб. Хотя уверен, что «Акрон» мог взять три очка.

Ранее комментатор Тимур Журавель раскритиковал игроков тольяттинского коллектива за момент с первым пенальти.

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