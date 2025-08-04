Электричество частично отключилось в Иркутском районе

Аварийное отключение электричества произошло в Иркутском районе сегодня, 4 августа в 12.32. Как уточняют энергетики, под отключение попала часть домов в деревне Грановщина, деревне Карлук, деревне Куда, а также ДНТ «Дубравка», ДНТ «Весна», ДНТ «Весёлое» и ДНТ «Пирс», пишет ИА IrkutskMedia.