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Электричество частично отключилось в Иркутском районе

Специалисты выехали для выяснения причины случившегося.

Источник: IrkutskMedia.ru

Аварийное отключение электричества произошло в Иркутском районе сегодня, 4 августа в 12.32. Как уточняют энергетики, под отключение попала часть домов в деревне Грановщина, деревне Карлук, деревне Куда, а также ДНТ «Дубравка», ДНТ «Весна», ДНТ «Весёлое» и ДНТ «Пирс», пишет ИА IrkutskMedia.

В сообществе «СВЕТ 38» в социальной сети «Вконтакте» (12+) сообщается, что бригада «Восточных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 17.00.