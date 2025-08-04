Курение и ругань на борту: полёт во Владивосток обернулся штрафом для троих человек

Трое пассажиров были привлечены транспортной полицией Владивостока к административной ответственности за нарушения порядка на борту самолётов, прибывших в международный аэропорт Кневичи в минувшие выходные, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе транспортной полиции Дальнего Востока.
Первый инцидент произошёл на рейсе «Красноярск — Владивосток». 45-летняя жительница Хакасии, проигнорировав правила, закурила в туалете во время полёта. Женщина призналась, что осознавала запрет на курение на борту, однако не смогла сдержаться до окончания рейса. По прибытии в аэропорт нарушительницу доставили в дежурную часть, где в её отношении был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ — за курение в запрещённом месте.
Второй случай произошёл на рейсе «Екатеринбург — Владивосток». Два пассажира из Свердловской области, в возрасте 38 и 39 лет, в полёте вели себя агрессивно: грубили экипажу, использовали ненормативную лексику, игнорировали замечания бортпроводников и других пассажиров. По прилёте их также доставили в дежурную часть, где было зафиксировано административное нарушение по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство.
Все трое нарушителей привлечены к ответственности.