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Преподаватель балалайки и врач-психиатр: назван топ самых «дорогих» вакансий августа в Красноярском крае

В рейтинге августа — предложения работы с зарплатами от 80 тысяч до 220 тысяч рублей.

Источник: Freepik

Сервис по поиску работы и персонала Зарплата.ру проанализировал вакансии, размещенные на ресурсе в Красноярском крае. В рейтинге августа — предложения работы с зарплатами от 80 тысяч до 220 тысяч рублей.

Врач-психиатр в Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 1, филиал № 4 будет получать от 220 000 рублей в месяц (на руки). Обязанности: оказание квалифицированной медицинской помощи, определение тактики ведения больного в соответствии с правилами и стандартами.

Инспектор транспортной безопасности может рассчитывать на 150 000 рублей в месяц (на руки). График работы: вахта 18/6. Требования: аттестация по 5 категории. Дополнительные условия: комфортные бытовые условия, проезд за счёт компании, профсоюз.

Преподаватель балалайки, гитары, домры в ДШИ может получать от 90 000 до 130 000 рублей в месяц (до вычета налогов). Обязанности: обучение детей игре на инструментах, подготовка к концертам и конкурсам. Дополнительные условия: жильё в аренду за счёт школы, оплата коммунальных услуг, отпуск — 80 дней.

Сварщику предлагают от 120 000 рублей в месяц (на руки). Обязанности: РДС, сварка трубопроводов, выполнение сварочных работ. Дополнительные условия: работа на объектах заказчика (в основном энергетика, ТЭЦ, ГРЭС), командировки, оплачиваемые проезд, проживание, суточные.

Стоматолог-хирург в КГБУЗ «Красноярская межрайонная поликлиника № 5» будет получать от 110 000 рублей в месяц (на руки). Обязанности: обследование пациентов, назначение и контроль лечения, проведение медицинской реабилитации и экспертиз.

Подсобный рабочий на свинокомплекс — еще одна хорошо оплачиваемая работа. Зарплата: от 80 000 до 100 000 рублей в месяц (на руки). Обязанности: погрузо-разгрузочные работы, упаковка и фасовка товаров.