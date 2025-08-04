Преподаватель балалайки и врач-психиатр: назван топ самых «дорогих» вакансий августа в Красноярском крае

Преподаватель балалайки, гитары, домры в ДШИ может получать от 90 000 до 130 000 рублей в месяц (до вычета налогов). Обязанности: обучение детей игре на инструментах, подготовка к концертам и конкурсам. Дополнительные условия: жильё в аренду за счёт школы, оплата коммунальных услуг, отпуск — 80 дней.