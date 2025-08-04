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Жители Левобережного района Воронежа останутся без воды 5 и 6 августа

Подачу ресурса будут ограничивать в период с 9:00 до 22:00.

Источник: АиФ Воронеж

Воду в связи с плановыми работами отключат в Левобережном районе 5 и 6 августа, сообщили в «РВК-Воронеж».

Подачу ресурса будут ограничивать в период с 9:00 до 22:00 по следующим адресам:

  • ул. Баррикадная, 27а, 34, 38, 38а, 39, 41, 43 (детский сад);
  • ул. Туполева, 5н и 5д (хладокомбинат № 4), 38б, 40 (школа), 38, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 31б, 31к, 33, 35, 39, 39а, 41, 43 (поликлиника), 48, 40, 50, 37 (приют и мед.центр);
  • ул. Циолковского, 113/1, 113/2 (детская поликлиника), 113/3, 113/4, 117, 119, 121, 121а, 123, 125, 129, 129а, 129а/2, а также дома частного сектора с 48 по 106.

В указанное время специалисты подключат абонентов к новым сетям в рамках реконструкции водовода в Левобережном районе.