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Умер космонавт Талгат Мусабаев

АСТАНА, 4 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной летчика-космонавта Талгата Мусабаева, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Космонавт-исследователь дублирующего экипажа космического корабля «Союз ТМ-13» Талгат Амангельдиевич Мусабаев во время тренировок в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке. 1991 год.
Источник: Альберт Пушкарев/ТАСС

«Талгат Амангельдиевич — герой, трижды покоривший космос и совершавший выходы в открытое космическое пространство, своими подвигами прославлявший нашу страну. Всю свою трудовую деятельность он посвятил прогрессу отечественной космонавтики. Будучи депутатом Сената и общественным деятелем, он инициировал множество добрых начинаний», — приводит пресс-служба текст послания.

Мусабаев родился 7 января 1951 в селе Каргалы Алма-Атинской области республики. Народный Герой Казахстана, Герой Российской Федерации, совершивший три космических полета.

6 марта 1991 года приказом министра обороны СССР Мусабаев был призван на действительную военную службу и зачислен кандидатом в космонавты-исследователи 4 группы отряда космонавтов. Он неоднократно входил в состав дублирующих экипажей кораблей типа «Союз ТМ».

Мусабаев совершил полеты в 1994, 1998 и 2001 годах, в том числе был командиром первой российской экспедиции посещения МКС. Его общая продолжительность пребывания в космосе составила 341 день 9 часов 48 минут 41 секунду.