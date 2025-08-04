Самарцам напомнили про выдачу бесплатных учебников для школьников

Приближается новый учебный год. Для родителей школьников это горячая пора, когда нужно купить форму, портфель, канцелярские товары. Но об учебниках беспокоиться не стоит. Ведь в Самарской области, как и по всей России, учебники школьникам по основным предметам предоставляют бесплатно.