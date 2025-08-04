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Самарцам напомнили про выдачу бесплатных учебников для школьников

Самарские школьники бесплатно получат учебники по основным предметам.

Источник: Комсомольская правда

Приближается новый учебный год. Для родителей школьников это горячая пора, когда нужно купить форму, портфель, канцелярские товары. Но об учебниках беспокоиться не стоит. Ведь в Самарской области, как и по всей России, учебники школьникам по основным предметам предоставляют бесплатно.

В начальной школе учебники должны быть только печатными по русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру и иностранному языку. А по ИЗО, музыке и физкультуре учебники могут быть как печатными, так и электронными.

Такая же ситуация сохраняется в средней школе, но список предметов, по которым допустимы только печатные предметы, становится шире: это русский язык, математика, литература, география, история, биология, химия, физика, обществознание, иностранный язык, информатика.

В старших классах допустимы как печатные, так и электронные учебники по всем предметам. Но по новому ФГОСу, который сейчас обсуждают, предлагается выдавать печатные учебники по предметам из перечня ГИА. Об этом «РГ» рассказал руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.