Самарцам напомнили про выдачу бесплатных учебников для школьников

Приближается новый учебный год. Для родителей школьников это горячая пора, когда нужно купить форму, портфель, канцелярские товары. Но об учебниках беспокоиться не стоит. Ведь в Самарской области, как и по всей России, учебники школьникам по основным предметам предоставляют бесплатно.
В начальной школе учебники должны быть только печатными по русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру и иностранному языку. А по ИЗО, музыке и физкультуре учебники могут быть как печатными, так и электронными.
Такая же ситуация сохраняется в средней школе, но список предметов, по которым допустимы только печатные предметы, становится шире: это русский язык, математика, литература, география, история, биология, химия, физика, обществознание, иностранный язык, информатика.
В старших классах допустимы как печатные, так и электронные учебники по всем предметам. Но по новому ФГОСу, который сейчас обсуждают, предлагается выдавать печатные учебники по предметам из перечня ГИА. Об этом «РГ» рассказал руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.