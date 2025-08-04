Два судна без документов задержали на Амуре в Хабаровском крае

Хабаровская транспортная прокуратура совместно с инспекцией государственного портового контроля провела рейд на Нижнем Амуре. В акватории были обнаружены два земснаряда — «Рино-14» и «Рино-25». Они выполняли подводные работы, но при этом не имели обязательных свидетельств о классификации, подтверждающих безопасность судов.