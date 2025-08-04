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Два судна без документов задержали на Амуре в Хабаровском крае

Прокуратура и портовый контроль остановили работу земснарядов, нарушивших закон.

Источник: ДВТП

На реке Амур в Хабаровском крае при проверке нашли два судна, работавших без нужных документов. Их эксплуатация запрещена. Материалы направлены для дальнейших проверок.

Хабаровская транспортная прокуратура совместно с инспекцией государственного портового контроля провела рейд на Нижнем Амуре. В акватории были обнаружены два земснаряда — «Рино-14» и «Рино-25». Они выполняли подводные работы, но при этом не имели обязательных свидетельств о классификации, подтверждающих безопасность судов.

«На месте были приняты срочные меры — земснаряды задержали, а судовладельцу выдано представление об устранении нарушений», — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Командиры судов уже привлечены к административной ответственности по статье КоАП РФ — за нарушение правил эксплуатации. Кроме того, в отношении руководителя фирмы начата процедура привлечения к ответственности за выпуск судна в плавание с нарушениями.

Прокуратура поставила под контроль процесс получения судовладельцем всех необходимых документов.