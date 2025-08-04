В Куйбышевском районе Самары с 4 по 17 августа 2025 года отключат горячую воду. Причина — плановый ремонт теплосетей перед началом отопительного сезона. Работы начнутся на сетях от котельной в поселке 116 км.
Без горячей воды останутся жилые дома, учреждения, а также организации на следующих улицах:
— Бакинская.
— Грозненская.
— Гаражный проезд.
— Пугачевский тракт.
— 40 лет Пионерии.
— Придорожная.
— Егорова.
— Зеленая.
— Калининградская.
— Кишиневская.
— Медицинская.
— Молдавская.
— Стадионная.
— Фасадная.
— Нефтяников.
— Хасановская.
— Переулки: Долотный, Торговый, Молодежный, Ново-Молодежный, Строителей.
Информацию подтвердили в пресс-службе городской администрации.
Ранее мы писали, что в Самаре капитально отремонтируют Дом-музей Ленина.
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