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В Куйбышевском районе Самары с 4 по 17 августа 2025 года отключат горячую воду

В Куйбышевском районе Самары с 4 по 17 августа 2025 года отключат горячую воду.

В Куйбышевском районе Самары с 4 по 17 августа 2025 года отключат горячую воду. Причина — плановый ремонт теплосетей перед началом отопительного сезона. Работы начнутся на сетях от котельной в поселке 116 км.

Без горячей воды останутся жилые дома, учреждения, а также организации на следующих улицах:

— Бакинская.

— Грозненская.

— Гаражный проезд.

— Пугачевский тракт.

— 40 лет Пионерии.

— Придорожная.

— Егорова.

— Зеленая.

— Калининградская.

— Кишиневская.

— Медицинская.

— Молдавская.

— Стадионная.

— Фасадная.

— Нефтяников.

— Хасановская.

— Переулки: Долотный, Торговый, Молодежный, Ново-Молодежный, Строителей.

Информацию подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Ранее мы писали, что в Самаре капитально отремонтируют Дом-музей Ленина.

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