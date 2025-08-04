На поддержку Курской области выделят более 40 миллиардов рублей

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Правительство РФ выделит на поддержку Курской области более 40 миллиардов рублей, в том числе на выплаты жителям, потерявшим имущество первой необходимости, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Выделим Курской области еще более 40 миллиардов рублей. Средства пойдут в том числе и на продолжение ежемесячных выплат в связи с утратой имущества первой необходимости в соответствии с поручением главы государства», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Председатель правительства отметил, что по поручению главы государства работа по поддержке жителей Курской области и других приграничных регионов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения ведется в постоянном режиме и носит системный комплексный характер.
«Для нас крайне важно помочь гражданам и, конечно, предприятиям, где они трудятся, чтобы люди, которые лишились жилья, вернулись как можно быстрее к нормальной жизни и могли приобрести или построить дом», — подчеркнул Мишустин.