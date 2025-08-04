На поддержку Курской области выделят более 40 миллиардов рублей

«Выделим Курской области еще более 40 миллиардов рублей. Средства пойдут в том числе и на продолжение ежемесячных выплат в связи с утратой имущества первой необходимости в соответствии с поручением главы государства», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.