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В семи районах Петербурга пройдут испытания теплосетей. Рассказываем, где отключат горячую воду

Теплоснабжающие компании проведут 26 гидравлических испытаний в семи районах Петербурга с 4 по 8 августа, сообщает комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Источник: Reuters

АО «ТЭК СПб» проведет два испытания сетей во Фрунзенском и Кировском районах. 8 августа АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» выполнит пять завершающих проверок в Центральном, Адмиралтейском и Фрунзенском районах. ООО «Петербургтеплоэнерго» организует 15 испытаний в Курортном, Петроградском и Центральном районах, а ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» — четыре проверки в Петроградском, Невском и Фрунзенском районах.

Петербуржцы могут уточнить, попадает ли их дом в зону испытаний, на сайте комитета по энергетике в разделе «Подготовка и проведение отопительного сезона», а также на сайтах теплоснабжающих организаций.

В комитете напоминают, что при обнаружении признаков повреждения теплосетей — парения, утечки воды или проседания грунта — необходимо сообщить об этом по телефонам экстренных служб 112 или 004. Своевременные гидравлические испытания помогают минимизировать риск аварий и обеспечить стабильную работу системы теплоснабжения в период осени и зимы.

Ранее теплоэнергетики провели 40 гидравлических испытаний в десяти районах Петербурга с 28 июля по 1 августа.