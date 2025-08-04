В семи районах Петербурга пройдут испытания теплосетей. Рассказываем, где отключат горячую воду

АО «ТЭК СПб» проведет два испытания сетей во Фрунзенском и Кировском районах. 8 августа АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» выполнит пять завершающих проверок в Центральном, Адмиралтейском и Фрунзенском районах. ООО «Петербургтеплоэнерго» организует 15 испытаний в Курортном, Петроградском и Центральном районах, а ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» — четыре проверки в Петроградском, Невском и Фрунзенском районах.
Петербуржцы могут уточнить, попадает ли их дом в зону испытаний, на сайте комитета по энергетике в разделе «Подготовка и проведение отопительного сезона», а также на сайтах теплоснабжающих организаций.
В комитете напоминают, что при обнаружении признаков повреждения теплосетей — парения, утечки воды или проседания грунта — необходимо сообщить об этом по телефонам экстренных служб 112 или 004. Своевременные гидравлические испытания помогают минимизировать риск аварий и обеспечить стабильную работу системы теплоснабжения в период осени и зимы.
Ранее теплоэнергетики провели 40 гидравлических испытаний в десяти районах Петербурга с 28 июля по 1 августа.