В семи районах Петербурга пройдут испытания теплосетей. Рассказываем, где отключат горячую воду

АО «ТЭК СПб» проведет два испытания сетей во Фрунзенском и Кировском районах. 8 августа АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» выполнит пять завершающих проверок в Центральном, Адмиралтейском и Фрунзенском районах. ООО «Петербургтеплоэнерго» организует 15 испытаний в Курортном, Петроградском и Центральном районах, а ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» — четыре проверки в Петроградском, Невском и Фрунзенском районах.