Умер первый председатель Счетной палаты Красноярского края Ланчинский

Скончался первый председатель Счетной палаты Красноярского края Иван Ланчинский. Ему было 82 года.
Об уходе из жизни Ивана Ланчинского рассказали в Заксобрании Красноярского края. Причина смерти не уточняется.
Иван Ланчинский родился 7 ноября 1942 года на Украине. Служил в ракетных войсках. После окончания Донского сельскохозяйственного института он переехал в Красноярский край. Долгие годы он участвовал в развитии аграрного сектора региона.
В 1996 году Иван Ланчинский возглавил Счетную палату Красноярского края. У руля он оставался на протяжении 15 лет, вплоть до 2010 года. Под его началом происходило формирование и развитие органа финансового контроля. За свои заслуги перед Отечеством был удостоен множества высоких наград.
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