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Умер первый председатель Счетной палаты Красноярского края Ланчинский

О смерти Ивана Ланчинского рассказали в Заксобрании Красноярского края.

Источник: Законодательное Собрание Красноярского края

Скончался первый председатель Счетной палаты Красноярского края Иван Ланчинский. Ему было 82 года.

Об уходе из жизни Ивана Ланчинского рассказали в Заксобрании Красноярского края. Причина смерти не уточняется.

Иван Ланчинский родился 7 ноября 1942 года на Украине. Служил в ракетных войсках. После окончания Донского сельскохозяйственного института он переехал в Красноярский край. Долгие годы он участвовал в развитии аграрного сектора региона.

В 1996 году Иван Ланчинский возглавил Счетную палату Красноярского края. У руля он оставался на протяжении 15 лет, вплоть до 2010 года. Под его началом происходило формирование и развитие органа финансового контроля. За свои заслуги перед Отечеством был удостоен множества высоких наград.

Ранее сообщалось об истории красноярского электровагоноремонтного завода.