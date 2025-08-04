Умер первый председатель Счетной палаты Красноярского края Ланчинский

В 1996 году Иван Ланчинский возглавил Счетную палату Красноярского края. У руля он оставался на протяжении 15 лет, вплоть до 2010 года. Под его началом происходило формирование и развитие органа финансового контроля. За свои заслуги перед Отечеством был удостоен множества высоких наград.