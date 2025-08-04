В Ростове-на-Дону приостановлено движение троллейбусов по трём направлениям

Информация об этом появилась 4 августа на портале «Ростовский городской транспорт».
Сейчас в рабочем состоянии остаются лишь те троллейбусные линии, что проходят по улице Большая Садовая, а также маршрут № 17, обеспечивающий связь с районом Стройгородка.
На сегодняшний день на линии выведено всего 9 троллейбусов из имеющихся 56. Сокращение числа маршрутов, по всей видимости, связано с возросшими затратами на создание трамвайной сети и параметрами проекта по модернизации трамвайной линии.
Городская администрация заявила о намерении закупить новые троллейбусы. В случае реализации закупки, поставка техники ожидается в период с 2028 по 2030 годы.
Однако местные власти не исключают, что к тому времени система может полностью себя изжить.