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В Ростове-на-Дону приостановлено движение троллейбусов по трём направлениям

В Ростове-на-Дону приостановлено движение троллейбусов по трём направлениям: № 5, соединяющему Главный ЖД Вокзал и Сельмаш, № 6, курсирующему между Центральным рынком и Площадью Королёва, а также № 9, следовавшему от Главного ЖД Вокзала до Посёлка пилотов.

Информация об этом появилась 4 августа на портале «Ростовский городской транспорт».

Сейчас в рабочем состоянии остаются лишь те троллейбусные линии, что проходят по улице Большая Садовая, а также маршрут № 17, обеспечивающий связь с районом Стройгородка.

На сегодняшний день на линии выведено всего 9 троллейбусов из имеющихся 56. Сокращение числа маршрутов, по всей видимости, связано с возросшими затратами на создание трамвайной сети и параметрами проекта по модернизации трамвайной линии.

Городская администрация заявила о намерении закупить новые троллейбусы. В случае реализации закупки, поставка техники ожидается в период с 2028 по 2030 годы.

Однако местные власти не исключают, что к тому времени система может полностью себя изжить.