Вкусно, масштабно, гостеприимно: в Самарканде прошел первый фестиваль плова

Фестиваль стартовал ярко: с кулинарного состязания лучших ошпазов страны. Повара из разных регионов старались удивить гостей своими фирменными блюдами, готовя по забытым, авторским и традиционным рецептам.
В каждом регионе плов готовят по-своему — многое зависит от климата и кулинарных традиций. Кто-то делает диетический вариант, кто-то придерживается старинных рецептов. Во время состязания мы попробовали 14 видов плова. Выбрать лучшего было сложно: каждый повар представил вкусное и красиво оформленное блюдо. Как эксперт, я бы не стал отдавать предпочтение кому-то одному, а отметил бы всех в разных номинациях.
Тем не менее жюри определило победителей: первое место занял повар из Ташкента, второе и третье — представители Бухары и Хорезма.
Не менее насыщенным стал и второй день фестиваля. На улице Алишера Навои свои блюда готовили как местные повара, так и зарубежные мастера кулинарии.
Во второй день фестиваля были представлены 28 стран, когда-то входивших в маршрут Великого шелкового пути. Кто-то готовил плов, кто-то — другие блюда из риса. Некоторые участники удивляли национальной кухней без использования риса. Свой вклад внесли и повара из районов Самаркандской области, продемонстрировав все разнообразие местной гастрономии.
Кулинарное действо сопровождалось народными гуляньями: мужчины соревновались в силовых видах спорта, художники писали на пленэре, фольклорно-этнографические ансамбли исполняли песни и танцы.
Настоящим сюрпризом фестиваля стал 90-метровый шашлык двух видов — молотый и кусковой — приготовленный самаркандскими шашлычниками.
В заключительный день фестиваля в историко-этнографическом парке «Вечный город» более 50 поваров приготовили 7 тонн самаркандского плова.
В этом казане — диаметром 4,5 метра и высотой 2 метра — плов готовится уже в седьмой раз. Например, в 2017 году в нем был приготовлен ташкентский плов весом 7 тонн 360 кг, попавший в Книгу рекордов Гиннесса. В этот раз мы не стали стремиться к рекорду — главное не объем, а вкус самаркандского плова, который отличается от всех других и уже стал брендом местной кухни.
Приготовленное блюдо попробовали не только все желающие, но и воспитанники интернатов и домов «Саховат».
Завершился фестиваль гала-концертом с участием известных артистов из Ташкента.