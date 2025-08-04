Вкусно, масштабно, гостеприимно: в Самарканде прошел первый фестиваль плова

В этом казане — диаметром 4,5 метра и высотой 2 метра — плов готовится уже в седьмой раз. Например, в 2017 году в нем был приготовлен ташкентский плов весом 7 тонн 360 кг, попавший в Книгу рекордов Гиннесса. В этот раз мы не стали стремиться к рекорду — главное не объем, а вкус самаркандского плова, который отличается от всех других и уже стал брендом местной кухни.