Горожане, уставшие от регулярных обрушений асфальта, обратились с жалобой лично к президенту России, заявив о «диверсии» и требуя наказания ответственных. Об этом сообщает телеграм-канал @urist_pomosh.
«Прошел дождь — и Золотой мост опять весь разбит, в ямах! А ведь две недели назад ямы от прошлого дождика залатали! Вот интересно, каким дерьмом их замазывают, что после дождя такие разрушения?» — говорится в обращении горожанина, сопровождавшего свое сообщение фотографиями разбитого покрытия.
По мнению жителей, систематические разрушения дорожного полотна — результат некачественного ремонта и отсутствия контроля. В обращении на имя главы государства автор призывает «жестко наказывать» за подобную работу, особенно в условиях, когда стране приходится решать задачи в условиях внешнего давления.
Мэрия Владивостока оперативно отреагировала, заявив, что Золотой мост не находится в ведении муниципалитета и ответственность за его состояние лежит на краевом уровне.
«Золотой мост не входит в собственность муниципалитета. Мы направили сообщение специалистам министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края», — ответили в администрации города.
В краевом Минтрансе ситуацию пока официально не прокомментировали.