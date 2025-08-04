Во Владивостоке вновь смыло асфальт на Золотом мосту: жители требуют реакции Путина

«Прошел дождь — и Золотой мост опять весь разбит, в ямах! А ведь две недели назад ямы от прошлого дождика залатали! Вот интересно, каким дерьмом их замазывают, что после дождя такие разрушения?» — говорится в обращении горожанина, сопровождавшего свое сообщение фотографиями разбитого покрытия.