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Во Владивостоке вновь смыло асфальт на Золотом мосту: жители требуют реакции Путина

Во Владивостоке после проливного дождя вновь разрушилось дорожное покрытие на Золотом мосту, ремонт которого был проведен всего несколько недель назад.

Горожане, уставшие от регулярных обрушений асфальта, обратились с жалобой лично к президенту России, заявив о «диверсии» и требуя наказания ответственных. Об этом сообщает телеграм-канал @urist_pomosh.

«Прошел дождь — и Золотой мост опять весь разбит, в ямах! А ведь две недели назад ямы от прошлого дождика залатали! Вот интересно, каким дерьмом их замазывают, что после дождя такие разрушения?» — говорится в обращении горожанина, сопровождавшего свое сообщение фотографиями разбитого покрытия.

По мнению жителей, систематические разрушения дорожного полотна — результат некачественного ремонта и отсутствия контроля. В обращении на имя главы государства автор призывает «жестко наказывать» за подобную работу, особенно в условиях, когда стране приходится решать задачи в условиях внешнего давления.

Мэрия Владивостока оперативно отреагировала, заявив, что Золотой мост не находится в ведении муниципалитета и ответственность за его состояние лежит на краевом уровне.

«Золотой мост не входит в собственность муниципалитета. Мы направили сообщение специалистам министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края», — ответили в администрации города.

В краевом Минтрансе ситуацию пока официально не прокомментировали.