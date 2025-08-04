Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми согласованы колерные паспорта зданий на «гостевом маршруте»

Колерные паспорта зданий, расположенных на так называемом гостевом маршруте, проходят согласование в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми.

Колерные паспорта зданий, расположенных на так называемом гостевом маршруте, проходят согласование в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми. Задача состоит в том, чтобы на пути от аэропорта и от Перми-2 в центр города застройка имела единый стиль.

Среди уже согласованных — два новых объекта: торговый центр «Верхние Муллы» на шоссе Космонавтов, 355 и торговый центр «Кольцо» на Оверятской, 40. Фасады обоих зданий будут серо-коричневыми, вывески — белыми с возможностью использования фирменного цвета. Таким образом, будет обеспечено единство архитектурного облика зданий, предусмотренное Правилами благоустройства города для гостевого маршрута.