В Перми согласованы колерные паспорта зданий на «гостевом маршруте»

Колерные паспорта зданий, расположенных на так называемом гостевом маршруте, проходят согласование в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми. Задача состоит в том, чтобы на пути от аэропорта и от Перми-2 в центр города застройка имела единый стиль.
Среди уже согласованных — два новых объекта: торговый центр «Верхние Муллы» на шоссе Космонавтов, 355 и торговый центр «Кольцо» на Оверятской, 40. Фасады обоих зданий будут серо-коричневыми, вывески — белыми с возможностью использования фирменного цвета. Таким образом, будет обеспечено единство архитектурного облика зданий, предусмотренное Правилами благоустройства города для гостевого маршрута.