В Перми согласованы колерные паспорта зданий на «гостевом маршруте»

Колерные паспорта зданий, расположенных на так называемом гостевом маршруте, проходят согласование в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми. Задача состоит в том, чтобы на пути от аэропорта и от Перми-2 в центр города застройка имела единый стиль.