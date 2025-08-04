В Самаре начался снос аварийных зданий на Воронежской и в пер. Юрия Павлова

В Самаре стартовал снос двух опасных заброшенных зданий — по адресам: ул. Воронежская, 21-б и пер. Юрия Павлова, 10-б.
Оба дома признаны непригодными для эксплуатации и десятилетиями угрожали безопасности соседей.
Работы начались по итогам обращений горожан, поступивших к мэру Ивану Носкову ещё в 2023 году.
«Не всегда всё можно сделать моментально, но в конечном итоге — делаем», — отметил глава города, подчеркнув, что выполнение обещаний требует времени, но идёт планомерно.
Перед началом демонтажа специалисты проверили все помещения на предмет возможного проживания людей или животных.
Территорию огородили, чтобы исключить доступ посторонних, особенно детей. В ближайшие дни начнётся вывоз строительного мусора. Завершить работы планируют к 19 августа.
Снос входит в масштабную программу по ликвидации аварийного жилья.
В этом году город должен снести 80 заброшенных домов, представляющих угрозу, а также завершить первый этап расселения фонда, признанного аварийным до 2017 года.
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