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Опубликован график перекрытия моста Нижегородской ГЭС в августе

На автодорожном мосту, проходящем через дамбу Нижегородской гидроэлектростанции в Городецком округе, с 4 по 8 августа включительно будут действовать временные ограничения движения.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщили в администрации округа, в указанный период на объекте введут интервальные перекрытия проезда. Ограничения будут действовать ежедневно с 21:00 до 3:00 следующего дня.

Движение транспорта будет приостанавливаться каждые 30 минут на промежутки до 120 минут. В остальное время проезд по мосту останется открытым и будет регулироваться светофором.

Напомним, перекрытия проводятся из-за капитального ремонта переправы, который начался в 2023 году. На период работ здесь ввели реверсивное движение и установили светофор для регулирования потока автомобилей.

Ранее сообщалось, что на участке улицы Тимирязева в Нижнем Новгороде ввели одностороннее движение.