Опубликован график перекрытия моста Нижегородской ГЭС в августе

Как сообщили в администрации округа, в указанный период на объекте введут интервальные перекрытия проезда. Ограничения будут действовать ежедневно с 21:00 до 3:00 следующего дня.
Движение транспорта будет приостанавливаться каждые 30 минут на промежутки до 120 минут. В остальное время проезд по мосту останется открытым и будет регулироваться светофором.
Напомним, перекрытия проводятся из-за капитального ремонта переправы, который начался в 2023 году. На период работ здесь ввели реверсивное движение и установили светофор для регулирования потока автомобилей.
Ранее сообщалось, что на участке улицы Тимирязева в Нижнем Новгороде ввели одностороннее движение.