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Талалаев поделился подробностями стычки с наставником «Акрона» Тедеевым

Главный тренер калининградской «Балтики» вновь высказался о конфликте с коллегой из Тольятти.

Главный тренер калининградской «Балтики» вновь высказался о конфликте с коллегой из Тольятти.

Напомним, конфликт между Андреем Талалаевым и Зауром Тедеевым произошел 29 июля после матча их команд в Самаре. «Красно-черные» победили со счетом 2:1. Дубль оформил Жилсон Беншимол. У гостей отличился Тентон Йенне.

После окончания встречи Тедеев подошел к Талалаеву. Пожали руки. После поругались. Наставник волжан сказал, что это был эмоциональный момент после игры. А главный тренер «Балтики» попросил у него прощения.

Однако после матча третьего тура РПЛ калининградцев против «Оренбурга» подробнее высказался о моменте в Самаре:

«Майку злодея на меня все равно наденут. Даже в эпизоде после встречи с “Акроном”. Прочитал бывшего друга-комментатора. Он написал, что мир чуть ли не перевернулся до моего извинения. А там, если внимательно посмотреть, язык тела покажет, от кого шла агрессия, от кого — невосприятие. Но я готов жить с тем, что такой агрессивный, эмоциональный. Зато у меня футболисты самые лучшие».

Недавно полузащитник тольяттинцев Стефан Лончар заявил, что если бы реализовал первый пенальти в игре со «Спартаком», то волжане бы победили.

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