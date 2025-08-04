Регионам, граничащим с Украиной, выделят дополнительное финансирование

«Для оплаты временного простоя работников по независимым от них и нанимателям причинам выделим сегодня дополнительно более полумиллиарда рублей. С начала года направили на эти цели свыше двух миллиардов рублей, благодаря чему предприятия смогут сохранить трудовые коллективы и необходимые оборотные средства», — сказал он на совещании.