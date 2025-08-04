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Регионам, граничащим с Украиной, выделят дополнительное финансирование

Кабмин направит 500 млн руб на помощь бизнесу в граничащих с Украиной регионах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Правительство направит более полумиллиарда рублей на помощь бизнесу в регионах, граничащих с Украиной, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Для оплаты временного простоя работников по независимым от них и нанимателям причинам выделим сегодня дополнительно более полумиллиарда рублей. С начала года направили на эти цели свыше двух миллиардов рублей, благодаря чему предприятия смогут сохранить трудовые коллективы и необходимые оборотные средства», — сказал он на совещании.

Как отметил премьер, в Курской, Белгородской и Брянской областях сохраняются непростые условия для ведения бизнеса. По этой причине там действуют различные меры стимулирования, среди них:

отсрочка по плате налогов и страховых взносов для граждан и организаций;льготы по лизингу оборудования;свободные экономические зоны с преференциями для предпринимателей.

Кроме того, правительство направит 11 субъектам более 16,5 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию региональных и межмуниципальных автотрасс. Это касается и трех приграничных регионов. Финансирование также пойдет на создание переходов, мостов и других объектов.

Мишустин отдельно затронул меры поддержки Курской области.

«Выделим еще более 40 миллиардов рублей. Средства пойдут в том числе и на продолжение ежемесячных выплат в связи с утратой имущества первой необходимости», — указал он.

По поручению президента работа по поддержке жителей Курской области и других приграничных регионов ведется постоянно и носит комплексный характер, резюмировал глава правительства.