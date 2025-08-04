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Министр ЖКХ назвал самые частые жалобы белорусов на номер 115

Министр ЖКХ сказал, с каким жалобами белорусы часто звонят на номер 115.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве ЖКХ сказали, с каким жалобами белорусы чаще всего звонят на номер 115, пишет БелТА.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Трубило, с января 2025-го в Беларуси в службу 115 поступило свыше 1,1 миллиона заявок и претензий. При этом жалоб поступило на 10,4% меньше с тем же периодом 2024-го, также было оказано около 930,2 тысяч консультаций.

Как сказал глава ЖКХ, с начала года стало больше жалоб на температуру горячей воды и полотенцесушителя, уборку подъездов, неисправность электрооборудования в лифте, а также затопления из квартиры сверху.

При этом стало меньше (в некоторых случаях — в два раза) жалоб на качество холодной воды, состояние проезжей части улиц, тротуаров, течь кровель.

Еще Минфин сообщил, на что Совмин выделил 1,5 миллиарда рублей дополнительно.

И мы писали, что асфальт провалился под белорусским троллейбусом МАЗ во время ливня в Казани.