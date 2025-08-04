Министр ЖКХ назвал самые частые жалобы белорусов на номер 115

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Трубило, с января 2025-го в Беларуси в службу 115 поступило свыше 1,1 миллиона заявок и претензий. При этом жалоб поступило на 10,4% меньше с тем же периодом 2024-го, также было оказано около 930,2 тысяч консультаций.