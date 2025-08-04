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В Иркутской области выросли цены на бензин

Стоимость дизельного топлива не изменилась.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области за неделю выросли цены на бензин. По данным Иркутскстата, прирост оказался незначительным, буквально несколько копеек. Так, на 28 июля топливо АИ-92 подорожало с 58,35 до 58,51 рубля.

— Бензин автомобильный АИ-95 за литр 21 июля стоил 61,76. На 28 июля цена выросла до 61,97, — приводит данные Иркутскстат.

Самый маленький прирост оказался у АИ-98: с 84,64 до 84,67 за неделю. А вот цена на дизельное топливо не изменилась. Оно по-прежнему стоит 76,22 за литр в среднем по области.