В Иркутской области выросли цены на бензин

В Иркутской области за неделю выросли цены на бензин. По данным Иркутскстата, прирост оказался незначительным, буквально несколько копеек. Так, на 28 июля топливо АИ-92 подорожало с 58,35 до 58,51 рубля.
— Бензин автомобильный АИ-95 за литр 21 июля стоил 61,76. На 28 июля цена выросла до 61,97, — приводит данные Иркутскстат.
Самый маленький прирост оказался у АИ-98: с 84,64 до 84,67 за неделю. А вот цена на дизельное топливо не изменилась. Оно по-прежнему стоит 76,22 за литр в среднем по области.