«Молот» завершил турнир в Белоруссии победой

Голы в составе пермской команды забили Филипп Пермяков, Артур Ярашев Руслан Галимзянов и Михаил Казаков.
Таким образом у трех команд оказалось набрано одинаковое количество баллов. По дополнительным показателям «Молот» в итоге занял третье место.
Вчера завершился товарищеский турнир Soligorsk Summer Cup в Солигорске. «Молот» в завершающем матче обыграл местный «Шахтер» со счетом 4:2.
Голы в составе пермской команды забили Филипп Пермяков, Артур Ярашев Руслан Галимзянов и Михаил Казаков.
Таким образом у трех команд оказалось набрано одинаковое количество баллов. По дополнительным показателям «Молот» в итоге занял третье место.