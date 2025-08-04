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«Молот» завершил турнир в Белоруссии победой

Вчера завершился товарищеский турнир Soligorsk Summer Cup в Солигорске. «Молот» в завершающем матче обыграл местный «Шахтер» со счетом 4:2.

Источник: БЕЛТА

Голы в составе пермской команды забили Филипп Пермяков, Артур Ярашев Руслан Галимзянов и Михаил Казаков.

Таким образом у трех команд оказалось набрано одинаковое количество баллов. По дополнительным показателям «Молот» в итоге занял третье место.