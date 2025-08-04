В Омской области предложили повысить плату за коммуналку

Согласно расчётам, плата за услуги ЖКХ в среднем может вырасти на 26,8%. Это почти в пять раз больше, чем ранее планировалось (около 5,4%). Повышение затронет воду, отопление, электричество, газ, вывоз мусора и другие услуги. В пояснении говорится, что резкий рост вызван накопившимися проблемами в отрасли и сдерживанием роста тарифов в предыдущие годы. Что именно и насколько может подорожать:
Отопление — +33%. Причина — необходимость компенсировать недополученные доходы и затраты на ремонты. Холодная вода — +53%. «ОмскВодоканал» сообщает о росте расходов на электроэнергию, реагенты и налоги. Горячая вода — +35%. Повышение связано с теми же факторами. Канализация (водоотведение) — +25%. Электроэнергия — +13%. Подорожание связано с затратами на инфраструктуру. Газ — +15%. Для сжиженного газа рост может достигнуть 248% в отдельных случаях. Дрова и уголь — +6%. Вывоз мусора — +49%. У оператора «Магнит» выросли издержки.
Также власти уточнили, что областной бюджет продолжит компенсировать часть затрат ресурсоснабжающим организациям, а малообеспеченным семьям обещают сохранить меры соцподдержки.
Ранее, в июне, Омский горсовет одобрил повышение предельного индекса роста платы за коммунальные услуги в городе с 16,1% до 39,6%. Это означало бы дополнительную прибавку к плате за отопление и горячую воду в размере около 130 рублей. Однако в конце июля губернатор подписал указ, отменяющий это решение.