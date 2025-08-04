В Омской области предложили повысить плату за коммуналку

Согласно расчётам, плата за услуги ЖКХ в среднем может вырасти на 26,8%. Это почти в пять раз больше, чем ранее планировалось (около 5,4%). Повышение затронет воду, отопление, электричество, газ, вывоз мусора и другие услуги. В пояснении говорится, что резкий рост вызван накопившимися проблемами в отрасли и сдерживанием роста тарифов в предыдущие годы. Что именно и насколько может подорожать: