Языковые модели научили понимать сложные трехмерные сцены

По словам исследователей, их разработка более чем на 10% превосходит системы трехмерного зрения, не использующие большие языковые модели в своей работе, а также позволяет более чем на 7% улучшить точность распознавания объектов по текстовому описанию по сравнению с популярным методом Chat-Scene. В этом отношении подход российских исследователей оказался сопоставим с передовым методом GPT4Scene, однако при этом он обрабатывает запросы пользователя в 2−4 раза быстрее за счет применения специальных методов сжатия.