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В ООН признали: большинство их отчетов никто не читает

К такому выводу пришли авторы внутреннего документа, посвященного эффективности работы системы. Пятую часть всех отчетов открывают меньше тысячи раз.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Генсек ООН Антониу Гутерриш представил его 1 августа, в ходе закрытого брифинга для государств-участников, сообщили в Reuters.

Исследование стало частью инициативы UN80 — программы реформ, приуроченной к 80-летию организации. По словам Гутерриша, из-за перегрузки мандатами, отчетами и заседаниями система находится на грани срыва: «Количество встреч и отчетов доводит систему — и всех нас — до предела».

По данным доклада, лишь 5% всех отчетов открывается более 5 500 раз. В то же время каждый пятый документ получает менее 1 000 открытий. Причем сам факт открытия вовсе не означает, что текст прочитан.

На фоне хронического финансового кризиса реформы становятся жизненно необходимыми. Не все 193 страны-члены ООН вовремя или полностью выплачивают свои обязательные взносы, что и подрывает работу организации.

Среди решений, предложенных Гутерришем, — сокращение количества встреч и отчетов. Вместо этого он предлагает сосредоточиться на создании более содержательных и нужных документов, полностью отражающих суть выданных мандатов.

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