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В Самарской области Волга прогрелась до рекордных +25 градусов

Начало августа в Самарской области выдалось по-летнему жарким.

Начало августа в Самарской области выдалось по-летнему жарким. Солнечные выходные не только прогрели воздух, но и заметно повысили температуру воды в Волге.

По информации Приволжского УГМС, 4 августа в Тольятти и Сызрани вода прогрелась до +25 °C. В Самаре Волга пока чуть прохладнее — около +24 °C.

Ранее мы писали, что в Куйбышевском районе Самары с 4 по 17 августа 2025 года отключат горячую воду.

А также напоминаем, что в областной столице начался снос аварийных зданий на Воронежской и в пер. Юрия Павлова.