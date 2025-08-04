4 поезда задерживаются и 4 отменены в Волгоградской области после атаки БПЛА

В Волгоградской области продолжаются работы на станции Арчеда во Фролово — там ликвидируют последствия падения БПЛА. Территория оцеплена, там убирают обломки, работают саперы. Пассажирские поезда из-за этого выбились из графика. Задержано три поезда дальнего следования, один пригородный, а 4 электрички сегодня решили вообще отменить, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.
До сих пор с самой ночи задерживаются пассажирские поезда № 2 Москва — Волгоград, № 89 Волгоград — Санкт-Петербург, № 531 Адлер — Киров, а также пригородный поезд № 6818 Алексиково — Арчеда.
Сегодня не поедут электрички: № 6517 Арчеда — Алексиково, № 6518 Алексиково — Арчеда, № 6520 Алексиково — Урюпино, № 6519 Урюпино — Алексиково. В компании сообщили, что максимальная задержка пока составляет около 4 часов, пассажиров оповещают обо всех изменениях с помощью смс-расслыки.