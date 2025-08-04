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Шестой случай карантина из-за горчака ползучего отметили в Ростовской области

Новый карантин из-за сорняка ввели в Веселовском районе Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Веселовском районе Ростовской области установили карантинную зону из-за горчака ползучего. Об этом сообщают в управлении Россельхознадзора.

Сорняк распространился на территории Позднеевского сельского поселения. Под фитосанитарный контроль взяли очаг с сорняком и прилегающие к нему земли, всего 139 га.

Местным жителям временно запретили вывозить продукцию без карантинных сертификатов, а также выращивать семена, собирать корм для животных и вести выпас в зоне карантина. Критерием для отмены ограничений считается полное исчезновение сорняка в течение трех лет.

Напомним, это уже шестой случай в Ростовской области с конца мая 2025 года. Горчак ползучий имеет репутацию опасного многолетнего растения, которое распространяется вместе с зерном, соломой, сеном и шротом. Он ядовит и вызывает отравление у животных.

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