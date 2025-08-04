Бесплатные курсы казахского языка стартуют в Астане

Коммунальное государственное учреждение «Руханият» Управления по развитию языков и архивного дела объявило о приеме заявок на бесплатные курсы казахского языка для взрослых.
Заявления принимают с 4 по 20 августа 2025 года по адресу: ул. Бейбитшилик, 9, кабинет 209.
Казахстан принял Концепцию развития языковой политики до 2029 года.
Занятия начнутся 2 сентября и будут проводиться 3 раза в неделю. Формат — офлайн. По окончании курса выдается сертификат.
Контактные телефоны:
- Рабочий: +7 7172 24 90 52;
- Сотовый: +7 707 497 7143.