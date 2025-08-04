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Бесплатные курсы казахского языка стартуют в Астане

АСТАНА, 4 авг — Sputnik. Объявление о начале приема заявок на курсы казахского языка опубликовали городские власти.

Источник: Sputnik.kz

Коммунальное государственное учреждение «Руханият» Управления по развитию языков и архивного дела объявило о приеме заявок на бесплатные курсы казахского языка для взрослых.

сообщили в акимате

Заявления принимают с 4 по 20 августа 2025 года по адресу: ул. Бейбитшилик, 9, кабинет 209.

Казахстан принял Концепцию развития языковой политики до 2029 года.

Занятия начнутся 2 сентября и будут проводиться 3 раза в неделю. Формат — офлайн. По окончании курса выдается сертификат.

отметили в акимате

Контактные телефоны:

  • Рабочий: +7 7172 24 90 52;
  • Сотовый: +7 707 497 7143.