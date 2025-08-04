Подготовка к школе в Красноярске обойдется в среднем в 15 000 рублей

Жители Красноярска начинают готовить своих детей к школе заранее, и это подтверждается ростом продаж школьных товаров на платформе Авито. Аналитики подсчитали, сколько будет стоить необходимый комплект для учебы в 2025 году, как при покупке новых вещей, так и на вторичном рынке.
Полный набор новой школьной формы и канцелярских принадлежностей для мальчика обойдется в 15 300 рублей, а аналогичный комплект «с рук» — в 8 100 рублей. Для девочек стоимость нового комплекта составляет около 14 800 рублей, в то время как «ресейл» предлагает его за 8 000 рублей. Таким образом, экономия при покупке на вторичном рынке достигает примерно 40%.
Что касается организации учебного пространства дома, то комплект из компьютерного стола и кресла стоит около 23 000 рублей в новом виде и 10 000 рублей на вторичном рынке.
С учетом быстрого роста детей, обновление школьной формы становится необходимым. Продажи пиджаков для мальчиков в июле 2025 года увеличились в 3,5 раза по сравнению с июнем, а брюки стали покупать на 21% чаще. Рубашки также приобретаются на 33% чаще. В среднем комплект одежды для мальчика стоит 5 600 рублей (новый) и 2 900 рублей (вторичный рынок).
Для девочек наблюдается аналогичная тенденция: продажи пиджаков выросли на 8%, юбок — на 23%, а блуз и рубашек — на 67%. Новый комплект для девочки обойдется в среднем в 5 900 рублей, тогда как «с рук» — в 2 900 рублей.
Не стоит забывать и о спортивной форме: продажи спортивных костюмов для мальчиков увеличились на 38%, а кроссовок — на 33%. Комплект стоит около 3 000 рублей (новый) и 1 500 рублей (ресейл). Для девочек спортивные костюмы стали покупать на 55% чаще, а кроссовки — на 28%. Новый комплект для девочек обойдется в среднем в 2 200 рублей, а «с рук» — в 1 400 рублей.
При выборе рюкзака важно учитывать его эргономичность: продажи таких моделей на Авито выросли на 63%. Также наблюдается рост спроса на пеналы с наполнением (на 25%). Средняя стоимость канцелярского комплекта составляет 6 700 рублей (новый) и 3 700 рублей (ресейл).
Учеба не ограничивается школьными занятиями, поэтому важно создать комфортное рабочее место дома. Продажи компьютерных столов увеличились на 25%, а кресел — на 66%. Новый комплект из стола и кресла стоит около 23 000 рублей, а при покупке «с рук» — всего 10 000 рублей.
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