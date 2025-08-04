Подготовка к школе в Красноярске обойдется в среднем в 15 000 рублей

Не стоит забывать и о спортивной форме: продажи спортивных костюмов для мальчиков увеличились на 38%, а кроссовок — на 33%. Комплект стоит около 3 000 рублей (новый) и 1 500 рублей (ресейл). Для девочек спортивные костюмы стали покупать на 55% чаще, а кроссовки — на 28%. Новый комплект для девочек обойдется в среднем в 2 200 рублей, а «с рук» — в 1 400 рублей.