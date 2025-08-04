Две женщины утонули в минувшие выходные в водоёмах Приангарья

Очередной несчастный случай произошёл в Усть-Илимском водохранилище. По предварительной информации, 45-летняя местная жительница, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, решила искупаться. Женщина не смогла удержаться на воде и начала тонуть. Находившиеся рядом мужчины пытались ей помочь, но спасти пострадавшую не удалось.
Ещё один трагический инцидент произошёл в Вихоревке. 68-летняя женщина, отдыхавшая на берегу реки Убь, решила искупаться и утонула.
Сотрудники полиции и спасатели настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать осторожность при посещении водоёмов. Категорически запрещено употреблять алкоголь во время отдыха у воды. Особое внимание следует уделять безопасности детей и не оставлять их без присмотра. Соблюдение простых правил поведения на воде может предотвратить трагедии.