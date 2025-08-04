Две женщины утонули в минувшие выходные в водоёмах Приангарья

Очередной несчастный случай произошёл в Усть-Илимском водохранилище. По предварительной информации, 45-летняя местная жительница, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, решила искупаться. Женщина не смогла удержаться на воде и начала тонуть. Находившиеся рядом мужчины пытались ей помочь, но спасти пострадавшую не удалось.