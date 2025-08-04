Борьба за лес в районе Змеинки: мэрия проиграла суды застройщику, но идёт в кассацию

Участок леса площадью 13,5 гектаров в районе улицы Босфора во Владивостоке — уже давно не цельный массив, а 22 оформленных лота под жилую застройку. Именно на этой подготовленной под строительство земле разворачивается затяжной конфликт. С одной стороны — жители Змеинки, отчаянно борющиеся за сохранение последней крупной зеленой зоны в микрорайоне. С другой — администрация города, дважды проигравшая суды в попытках расторгнуть договор с застройщиком ООО «Эко плюс», продолжает судиться за землю, которую сама отдала под строительство ещё в 2016 году. В обозримом будущем — кассационная инстанция, решение которой может станет финалом истории. Подробности — в материале PrimaMedia.