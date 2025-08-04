Омские власти вновь предлагают повысить тарифы на коммунальные услуги

И.о. губернатора объясняет необходимость увеличения тарифов рядом факторов. Среди них учет экономически обоснованных расходов, которые не были включены в предыдущие периоды регулирования, а также затраты на реализацию инвестиционных программ, запланированных на 2026 год. Планируется освоение 1,2 млрд рублей. Также повышение связано с ростом цен на электроэнергию и другие ресурсы, увеличением неподконтрольных расходов, таких как водный налог, и индексацией зарплат сотрудников коммунальных служб до минимального размера оплаты труда.