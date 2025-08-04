Омские власти вновь предлагают повысить тарифы на коммунальные услуги

Исполняющий обязанности губернатора Омской области Дмитрий Ушаков направил обращение главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой согласовать новый индекс предельного роста стоимости услуг ЖКХ. В этот раз власти предлагают увеличить индекс до 26,8%, что значительно выше ранее утвержденных 16,1%. Напомним, что предыдущая попытка поднять тарифы до 39,6% была отменена после вмешательства прокуратуры, которая посчитала такой рост необоснованным.
В случае одобрения нового индекса, коммунальные платежи омичей существенно возрастут. Согласно аналитической записке, размещенной на сайте Региональной энергетической комиссии (РЭК), плата за основные услуги увеличится. Например, отопление подорожает на 33%, холодная вода — на 53,5%, горячая вода — на 35,1%, водоотведение — на 25,3%, электричество — на 13,2%, а газ — на 15,3%.
И.о. губернатора объясняет необходимость увеличения тарифов рядом факторов. Среди них учет экономически обоснованных расходов, которые не были включены в предыдущие периоды регулирования, а также затраты на реализацию инвестиционных программ, запланированных на 2026 год. Планируется освоение 1,2 млрд рублей. Также повышение связано с ростом цен на электроэнергию и другие ресурсы, увеличением неподконтрольных расходов, таких как водный налог, и индексацией зарплат сотрудников коммунальных служб до минимального размера оплаты труда.
Особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры. Например, АО «ОмскВодоканал» планирует внедрить новые объекты, что повысит затраты на электроэнергию и реагенты. Значительное влияние окажет также рост тарифов на передачу электроэнергии и транспортировку газа.
Напомним, что в июне текущего года власти уже пытались повысить тарифы до 39,6%, однако прокуратура подала иск, указав на необоснованность такого резкого роста. После этого решение было отменено. Однако, как видно из последних событий, власти продолжают настаивать на повышении, хотя и в более умеренных пределах.