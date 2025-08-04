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Почему в Москве вырос спрос на молодых специалистов со средним техническим образованием

Более 70 процентов компаний, опрошенных сервисом Работа.ру, заявили, что готовы взять на работу выпускников колледжей (бывших ПТУ). «Вечерняя Москва» выясняла, зачем это всем понадобились молодые специалисты со средним техническим образованием.

Более 70 процентов компаний, опрошенных сервисом Работа.ру, заявили, что готовы взять на работу выпускников колледжей (бывших ПТУ). «Вечерняя Москва» выясняла, зачем это всем понадобились молодые специалисты со средним техническим образованием.

А ведь еще недавно считалось, что успешная карьера начинается с университетского диплома. Но времена меняются, и выпускники колледжей становятся все более востребованными на рынке труда. Работодатели сегодня особенно ценят практические навыки и готовность вчерашних учеников сразу же включиться в работу. Получается, что, пока одни школьники готовятся к ЕГЭ, другие уже получают профессию, работу и стабильный доход.

Независимый эксперт в сфере образования Борис Деревягин отмечает изменения в восприятии СПО.

— 10 лет назад выпускники колледжей массово сталкивались с проблемой трудоустройства — по данным НИУ ВШЭ, около 90 процентов не могли найти работу по специальности в течение года. Сегодня 85 процентов выпускников учебных заведений среднего профессионального образования успешно трудоустраиваются сразу после получения диплома, — подчеркивает эксперт.

Особое внимание Деревягин уделяет динамике заработных плат. В 2016 году средний доход выпускника колледжа едва достигал 30 тысяч рублей, сегодня работодатели готовы платить начинающим специалистам от 100 тысяч.

— В отдельных сегментах стартовые зарплаты достигают 200−250 тысяч рублей, — приводит конкретные цифры Деревягин. — Максимальный рост оплаты труда зафиксирован в станкостроении, добывающей промышленности и тяжелом машиностроении.

Анализируя различия между вузовским и средним профессиональным образованием, Деревягин отмечает практикоориентированность последнего.

— Колледжи дают конкретные навыки, в то время как вузы делают ставку на теоретическую подготовку, — подмечает Борис Деревягин.

Эксперт обращает внимание на важность взаимодействия между образовательными учреждениями и работодателями, которое особенно активизировалось в последние годы.

— До 2010-х годов предприятия практически не участвовали в подготовке кадров, рассматривая выпускников колледжей как дешевую рабочую силу, — объясняет специалист. — Но столкнувшись с острым дефицитом квалифицированных специалистов среднего звена, и бизнес, и государство кардинально пересмотрели свой подход.

Поэтому сегодня тревогу у эксперта вызывают прогнозы по дисбалансу на рынке труда.

— В ближайшее десятилетие мы столкнемся с переизбытком выпускников вузов при остром дефиците специалистов со средним профессиональным образованием. По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, к 2035 году избыток обладателей высшего образования может достичь 2,7 миллиона человек, тогда как нехватка выпускников колледжей превысит 3,6 миллиона, — рассказывает Деревягин.

По оценкам других аналитических компаний дефицит составит не менее 2,2 миллиона рабочих и техников.

— Особенно остро эта проблема проявится в обрабатывающей промышленности, — продолжает эксперт. — Но мы также ожидаем взрывной рост спроса на специалистов среднего звена в логистике, сервисном обслуживании сложного оборудования и цифровых технологиях. Это неизбежно приведет к трансформации всей системы СПО.

В заключение эксперт дает практические рекомендации абитуриентам: — Выбор между колледжем и вузом не должен основываться на стереотипах. Посетите дни открытых дверей, пообщайтесь с практикующими специалистами, попробуйте свои силы на профессиональных пробах — только так можно сделать осознанный выбор, — отметил Борис Деревягин.

Он добавил, что систему СПО ждет бурное развитие, включая создание новых учебных заведений, усиление практической составляющей и рост заработных плат как преподавателей, так и выпускников.

Эти прогнозы подтверждаются передовыми образовательными практиками. Яркий пример — Колледж современных технологий имени Героя СССР Михаила Панова, где за 2 года 10 месяцев готовят универсальных специалистов по дорожно-строительной технике. Выпускники получают сразу две профессии с правами управления спецтехникой и слесарный разряд.

— Наши студенты начинают с работы в лабораториях, где знакомятся с компонентами машин и механизмов. Далее они переходят к тренировкам на учебном полигоне с настоящей техникой. А уже со второго курса начинается производственная практика, — объясняет преподаватель колледжа Николай Дончак.

Зарплаты выпускников стартуют от 50 тысяч рублей, а опытные машинисты получают 100 тысяч и более. Не менее востребованы программы Московского государственного образовательного комплекса в металлургической сфере. Совместно с «Ростехом» здесь реализуют уникальный курс, где за 3 года 10 месяцев студенты получают не только диплом техника-технолога, но и осваивают пять рабочих профессий: литейщик, термист, гальваник, дефектоскопист и контролер литейного производства. Обучение построено по принципу «один станок — один студент», что дает возможность глубоко изучить производственные процессы.

Студент второго курса Александр Гоюшов на своем опыте убедился в эффективности этой системы обучения.

— Уже после первого года подготовки меня пригласили работать на предприятие, — рассказывает студент. — На старте я получал 60 тысяч рублей, но после повышения разряда моя зарплата выросла до 80 тысяч.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, экономист Петр Щербаченко отмечает резкий рост спроса на выпускников колледжей и техникумов, объясняя это комплексом взаимосвязанных факторов.

— Дефицит кадров в реальном секторе экономики достиг критических масштабов, — подчеркивает эксперт. — Промышленность, строительство, ИT-сектор и здравоохранение остро нуждаются в квалифицированных рабочих и техниках. Также происходит сдвиг в общественном сознании — все больше школьников рассматривают СПО как перспективный путь к трудоустройству.

Значительную роль в этом процессе играет господдержка, в частности программа «Профессионалитет», объединившая уже почти 1500 колледжей и 2300 предприятий.

— 71 процент компаний сознательно делают выбор в пользу выпускников СПО, и этому есть рациональное объяснение, — анализирует Щербаченко. — Колледжи дают конкретные практические навыки, позволяющие сразу приступить к работе, к тому же выпускники СПО чаще соглашаются на стартовые позиции с умеренными зарплатами.

По данным Росстата, к 2030 году дефицит рабочих и инженеров может достичь 30 процентов.

— Наиболее востребованы сегодня токари, сварщики, наладчики станков, а также ИT-специалисты, — уточняет экономист. — Многие колледжи радикально модернизировали программы, предлагая актуальные цифровые компетенции.

Государственная поддержка СПО, по мнению эксперта, полностью оправдана.

— Подготовка специалиста в колледже обходится бюджету дешевле, чем в вузе, при этом уровень трудоустройства выпускников СПО значительно выше, — аргументирует Щербаченко. — Это эффективный инструмент борьбы с молодежной безработицей и гарантия кадрового обеспечения промышленности.

В условиях, когда российские предприятия столкнулись с нехваткой 1,6 миллиона рабочих, развитие системы СПО становится стратегическим приоритетом.

— Среднее профессиональное образование больше не запасной вариант для тех, кто не прошел в вуз, — резюмирует Петр Щербаченко. — Это выбор для тех, кто стремится к быстрому трудоустройству, достойному заработку и карьерным перспективам.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР.

Спрос на профессиональное образование в Москве оказался так велик, что городские власти решили продлить приемную кампанию в колледжи до осени.

— Более 37 тысяч девятиклассников выбрали колледжи для продолжения обучения. В прошлом году туда поступили 27 тысяч выпускников. Таким образом, число абитуриентов выросло почти на 40 процентов, — заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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