Почему в Москве вырос спрос на молодых специалистов со средним техническим образованием

Зарплаты выпускников стартуют от 50 тысяч рублей, а опытные машинисты получают 100 тысяч и более. Не менее востребованы программы Московского государственного образовательного комплекса в металлургической сфере. Совместно с «Ростехом» здесь реализуют уникальный курс, где за 3 года 10 месяцев студенты получают не только диплом техника-технолога, но и осваивают пять рабочих профессий: литейщик, термист, гальваник, дефектоскопист и контролер литейного производства. Обучение построено по принципу «один станок — один студент», что дает возможность глубоко изучить производственные процессы.