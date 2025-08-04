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40 узбекских школьников отдохнут в Приморье

Во Владивосток прилетела группа из 40 подростков из Узбекистана, передает ТАСС.

Источник: Unsplash

Гостей встретили в аэропорту хлебом-солью и народными хороводами. На протяжении 15 дней ребята будут отдыхать в лагере «Юнга», где для них запланированы занятия музыкой, обучение работе с беспилотниками, прогулки на сапах.

Видео: Telegram-канал первого вице-губернатора Приморского края Веры Щербиной.

Генеральный консул Узбекистана во Владивостоке Юсуп Кабулжанов отметил, что стороны работают над укреплением отношений.

Глава краевого правительства Эльвира Шамонова подчеркнула, что эта программа откроет путь к новым международным сменам для школьников в Приморье.