40 узбекских школьников отдохнут в Приморье

Гостей встретили в аэропорту хлебом-солью и народными хороводами. На протяжении 15 дней ребята будут отдыхать в лагере «Юнга», где для них запланированы занятия музыкой, обучение работе с беспилотниками, прогулки на сапах.
Видео: Telegram-канал первого вице-губернатора Приморского края Веры Щербиной.
Генеральный консул Узбекистана во Владивостоке Юсуп Кабулжанов отметил, что стороны работают над укреплением отношений.
Глава краевого правительства Эльвира Шамонова подчеркнула, что эта программа откроет путь к новым международным сменам для школьников в Приморье.