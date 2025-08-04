В Чечерске две белоруски получили 3 и 4 года, продав старые вещи в интернете

Суд вынес им обвинительный приговор за мошенничество, совершенное группой лиц, в крупном размере. Одна фигурантка получила четыре года «домашней химии» и штраф 50 базовых величин (2100 белорусских рублей в августе 2025-го), а ее подельница — три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и штраф 30 базовых величин (1500 рублей).