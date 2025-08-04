В Чечерске две белоруски получили 3 и 4 года, продав старые вещи в интернете

Жительницы Чечерского района получили уголовные сроки, продав старые вещи в интернете, сообщил телеграм-канал «Сожский форпост» УВД Гомельского облисполкома.
Фигурантками уголовного дела стали две сельчанки. Женщины размещали в интернете объявления о продаже драгоценностей по низким ценам. Затем от покупателей они просили полную или частичную предоплату, но вместо «проданных» колец, браслетов и цепочек отправляли старую одежду.
Мошенницам удалось обмануть 34 человека, получив более 18,6 тысячи белорусских рублей. Свою вину мошенницы признали полностью.
Суд вынес им обвинительный приговор за мошенничество, совершенное группой лиц, в крупном размере. Одна фигурантка получила четыре года «домашней химии» и штраф 50 базовых величин (2100 белорусских рублей в августе 2025-го), а ее подельница — три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и штраф 30 базовых величин (1500 рублей).
Приговор еще может быть обжалован.
Также МНС сказала, как белорусов обманывают мошенники в соцсетях: «Находится вне юрисдикции Беларуси».
Тем временем Нацбанк сказал о рекордном количестве карт на руках у белорусов: «Банковских карт стало больше, а банкоматов и инфокиосков — меньше».