Омичи собирают в лесах гигантские грузди

Местные жители продолжают активно собирать грибы в омских лесах, причем среди них особенно выделяются большие грузди. Эти грибы появились в лесах Кормиловского района, в районе села Сыропятское. Однако у таких грибов есть недостаток: часто они оказываются червивыми, и в итоге приходится их выбрасывать.
Как сообщила омичка в паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области» соцсети «ВКонтакте», груздей много, однако червивых переростков гораздо больше. Подберёзовиков в лесах также мало.
Отметим, что в поисках грибов омичи не ограничиваются только дальними лесами, но активно собирают их и возле города, например, в районе Чукреевки. Однако и там большинство груздей оказались червивыми.