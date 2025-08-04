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Омичи собирают в лесах гигантские грузди

Трофеи находят в Кормиловском районе.

Источник: Om1 Омск

Местные жители продолжают активно собирать грибы в омских лесах, причем среди них особенно выделяются большие грузди. Эти грибы появились в лесах Кормиловского района, в районе села Сыропятское. Однако у таких грибов есть недостаток: часто они оказываются червивыми, и в итоге приходится их выбрасывать.

Как сообщила омичка в паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области» соцсети «ВКонтакте», груздей много, однако червивых переростков гораздо больше. Подберёзовиков в лесах также мало.

Отметим, что в поисках грибов омичи не ограничиваются только дальними лесами, но активно собирают их и возле города, например, в районе Чукреевки. Однако и там большинство груздей оказались червивыми.