Омичи собирают в лесах гигантские грузди

Местные жители продолжают активно собирать грибы в омских лесах, причем среди них особенно выделяются большие грузди. Эти грибы появились в лесах Кормиловского района, в районе села Сыропятское. Однако у таких грибов есть недостаток: часто они оказываются червивыми, и в итоге приходится их выбрасывать.