В Самаре на смену жаре придут дожди и похолодание на этой неделе

После длительной жары, которая накрыла Самару в конце июля и начале августа, в регионе наступает нестабильна погода. По данным GISMETEO, с 5 августа температура начнёт снижаться, усилятся осадки, возможны грозы и сильный ветер.
В понедельник, 4 августа, будет жарко: до +33 °C. Погода ясная, без осадков. Во вторник, 5 августа, ситуация изменится. Небо затянется облаками, возможны дожди и грозы. Ветер усилится до 11 метров в секунду.
Ближе к концу недели характер осадков станет более интенсивным. Самыми прохладными днями станут 9 и 10 августа: дневная температура не превысит +24…+26 °C, ночью возможны похолодания до +18 °C.
По предварительным прогнозам, временное улучшение погоды возможно 13 августа — синоптики обещают переменную облачность без осадков.
Местным жителям рекомендуется учитывать изменения погоды при планировании поездок и мероприятий, а также быть осторожными во время гроз и усиления ветра.
Ранее мы писали, что в регионе Волга прогрелась до рекордных +25 градусов.
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