Новый генплан Нижнего Новгорода разработают к 2030 году

Действующий генеральный план Нижнего Новгорода был принят еще в 2010 году. За это время город сильно изменился, и теперь, как пояснила Шунаева, практически каждый инвестиционный проект требует внесения корректировок в старый документ. По ее словам, развитие города в 2010 и 2025 годах — это две совершенно разные реальности.