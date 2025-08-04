Сбои интернета и DDoS-атаки: Министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь рассказал о решении проблем в работе Сети

Замедление или отключение мобильного интернета не сказываются на работе терминалов оплаты, банкоматов, подключенных через Wi-Fi и проводную сеть. Для дополнительной перестраховки лучше иметь при себе наличные. Обязательные денежные переводы и платежные операции по кредитам, услугам ЖКХ, штрафам, товарам на маркетплейсах следует провести заранее с устройств, подключенных к проводному интернету или домашнему Wi-Fi. Жителям Новосибирской области рекомендуется заранее позаботиться о доступе к документам и важной информации в бумажном виде или в мобильном устройстве, а не только в облаке: скачать или распечатать электронные билеты на поезд, самолет, концерты, бронь на гостиницы, офлайн-карты, маршруты поездок, сделать скриншоты нужной информации из интернета и сохранить в телефон расписание автобусов, график работы заведений и т. д.