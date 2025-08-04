Сбои интернета и DDoS-атаки: Министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь рассказал о решении проблем в работе Сети

Об этом в интервью Сиб.фм рассказал министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь.
— Сергей Сергеевич, какие разработки в области цифрового развития покажет регион на международном форуме технологического развития «Технопром-2025»? Чем сегодня можно гордиться в этом направлении?
— В рамках Международного форума технологического развития «Технопром-2025» на площадке международного выставочного комплекса «Новосибирск Экспоцентр» состоится конференция «Отечественный софт: путь к технологическому лидерству», организатором которой выступает Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и правительство Новосибирской области.
Основная цель — организация открытого диалога между разработчиками российского программного обеспечения и представителями промышленных предприятий страны для решения задач цифровой трансформации и достижения технологического лидерства. В рамках конференции участники обсудят, как изменилась функциональность российских ИТ-решений за последние три года, насколько устойчив крупный бизнес и госсектор в своем выборе ПО.
На протяжении трех дней будет организована выставочная зона. Площадь стенда почти 340 кв.м. На нем разместятся около 30 крупнейших ИТ-компаний России, членов Ассоциации развития программных продуктов «Отечественный софт», региональных ИТ-компаний, интеграторов. На площадке будет лекторий для обмена опытом, обсуждения практических кейсов по переходу на отечественное ПО и ведения диалога между разработчиками и предприятиями региона.
— Расскажите о результатах цифровизации региона. Полностью ли охвачена интернетом Новосибирская область, или ещё остаются населённые пункты, где требуется цифровизация?
— По числу абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети интернет на 100 человек населения Новосибирская область занимает 4 место в России. На сегодня 98% жителей Новосибирской области обеспечены мобильной связью и интернетом, в 2024 году — более 8 тысяч жителей в 41 населённом пункте. План на этот год — 51 населенный пункт, в половине базовые станции сотовой связи уже построены в первом полугодии. Речь идёт о малых населенных пунктах, в которых живут от 100 до 500 человек.
В 2026 году мы планируем завершить работу по их обеспечению. Сегодня прорабатываем решения, как подключать совсем маленькие деревни, в которых менее ста жителей или всего несколько семей. Также достигнутый результат цифровизации — сегодня в регионе в электронный вид переведены 100% массовых социально значимых услуг. Каждое второе заявление на услуги подаётся в электронном виде, по некоторым популярным услугам, например, запись в детский сад, запись в 1 класс, доля онлайн-заявлений превышает 90%.
— Трендовые технологии на сегодня — искусственный интеллект. Какие новые разработки появились в Новосибирской области, чем мы можем поделиться с другими регионами и странами? Как министерство ведёт работу в этом направлении?
— На форуме «Технопром» презентуем «рабочее место госслужащего», это набор из десятка ИИ-сервисов, которые помогут в ежедневной работе специалистам. Один из них уже внедрен. С мая сотрудники правительства Новосибирской области используют в работе искусственный интеллект. ИИ-помощник обучен на методических материалах по клиентоцентричности и помогает пользователю формулировать ответы на обращения граждан. ИИ-помощник читает обращение жителя, затем подготовленный проект ответа госслужащего, после чего проводит экспертизу по 12 параметрам: ясность языка, полнота ответа, грамотность, ответ по существу, тон и уважение. В итоге специалист органа власти получает оценку по пятибалльной шкале, а также оценки и рекомендации ИИ-эксперта по каждому параметру. Далее ИИ-эксперт предлагает улучшенный вариант ответа, специалист может доработать ответ самостоятельно, а может воспользоваться вариантом, который предложил ИИ-эксперт.
Из отраслевых проектов с ИИ можно отметить новый сервис по розыску пропавших детей, аналогов которому в России нет. Цифровой сервис позволяет человеку, обратившемуся в службу 112 с заявлением о пропаже ребенка, загрузить фотографию пропавшего. После загрузки фотография разыскиваемого оперативно поступает в защищенный контур аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для дальнейшей работы по розыску с применением средств биометрической видеоаналитики. Кроме того, программно-аппаратный комплекс «Безопасный город» с конца 2023 года помог задержать 2500 человек, находящихся в федеральном розыске или пропавших без вести, в этом году — 1400.
Новосибирская область активно внедряет технологии ИИ в сферу здравоохранения: ИИ используется для интерпретации данных рентгенологических исследований и компьютерной томографии. С начала года система обработала свыше 360 тысяч снимков. ИИ используется в качестве помощников для анализа медицинских данных, но финальная постановка диагноза остается за специалистом. Кроме того, новосибирские врачи используют технологию голосового ввода текста на основе нейросети. Она сокращает вероятность ошибок при оформлении медицинской документации. Сегодня технология внедрена в 71 медучреждении области.
— В последнее время регионы России, как и Новосибирская область, сталкиваются с массовыми сбоями в работе интернета. Как ведомство реагирует на подобные случаи, какая ведётся работа в этом направлении, в том числе с провайдерами и операторами связи?
— Специалисты министерства цифрового развития и связи региона подготовили рекомендации для жителей в случае временного замедления или отключения мобильного интернета 3G/4G (LTE) на территории Новосибирской области. Даже если временно пропал или замедлился мобильный интернет, не нужно волноваться, проводной интернет, Wi-Fi, голосовая связь, смс-сообщения, вызовы экстренных служб продолжают работать.
Замедление или отключение мобильного интернета не сказываются на работе терминалов оплаты, банкоматов, подключенных через Wi-Fi и проводную сеть. Для дополнительной перестраховки лучше иметь при себе наличные. Обязательные денежные переводы и платежные операции по кредитам, услугам ЖКХ, штрафам, товарам на маркетплейсах следует провести заранее с устройств, подключенных к проводному интернету или домашнему Wi-Fi. Жителям Новосибирской области рекомендуется заранее позаботиться о доступе к документам и важной информации в бумажном виде или в мобильном устройстве, а не только в облаке: скачать или распечатать электронные билеты на поезд, самолет, концерты, бронь на гостиницы, офлайн-карты, маршруты поездок, сделать скриншоты нужной информации из интернета и сохранить в телефон расписание автобусов, график работы заведений
Рекомендуем не забывать об информационной безопасности и не терять бдительность в этот период особенно. Мошенники могут выдать себя за сотрудников банков, обещая помочь с проведением платежей или восстановлением доступа к сервисам. Следует соблюдать базовые правила цифровой гигиены: не отвечать на подозрительные звонки и сообщения; никогда не сообщать пароли, коды из сообщений или данные карт по телефону; использовать только проверенные точки Wi-Fi для подключения к банковским приложениям; не переходить по ссылкам из неизвестных источников.
— Многие госорганы и новостные интернет-порталы часто подвергаются хакерским атакам. Какие механизмы выработало министерство цифрового развития по защите?
— Во исполнение указа президента «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ» на базе подведомственного Минцифре Новосибирской области Центра защиты информации действует региональный центр мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности. Он круглосуточно противодействует попыткам взлома и атакам, направленным на вывод из строя социально значимой информационной инфраструктуры и информационных систем Правительства Новосибирской области. Обеспечен непрерывный процесс выявления событий, способных повлиять на безопасность, оперативного устранения последствий инцидентов, расследования причин для предотвращения их повторения. Также внедряются методы превентивного обнаружения уязвимостей в государственных информационных системах региона. Одним из таких проектов является Bug Bounty — тестирование государственных информационных систем белыми хакерами, что позволило повысить защищенность. В 2024 году было проверено шесть систем, в этом году в планах увеличение.
— Каких результатов вы ждёте от «Технопрома» в этом году в части цифрового развития? Может быть, будут подписаны соглашения?
— Новосибирская область как один из ключевых научно-инновационных центров России, ИТ-столица, стала ключевой площадкой для объединения усилий всех регионов в достижении технологического лидерства. Форум станет важным этапом на пути к технологическому суверенитету, будет способствовать дальнейшему переходу на отечественные продукты, усилению роли региона в реализации национальных проектов. Главная тема «Наука, кадры, индустрия: ключевые составляющие технологического лидерства» только подтверждает взятый нами курс на развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли.
Запланировано подписание соглашения между Правительством Новосибирской области и Ассоциацией разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», направленное на развитие и укрепление сотрудничества в области создания, совершенствования и продвижения российских информационных и цифровых технологий; развитие нового рынка спроса, ориентированного на повышение инновационности бизнеса и госсектора в эпоху цифровой экономики; экспорт отечественного программного обеспечения; внедрение высококачественных и надежных комплексов информационных систем в приоритетных отраслях ИТ-индустрии и промышленности Новосибирской области.