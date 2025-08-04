Автобус для аэропорта доставят по реке в Хабаровском крае

Изначально транспорт планировали отправить в Николаевск на трале, но из-за сильных осадков дороги оказались размыты. Сейчас рассматривается альтернатива — перевозка по реке на барже. Этот путь займет больше времени, но на данный момент может оказаться единственным возможным.