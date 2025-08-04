Автобус для аэропорта доставят по реке в Хабаровском крае

В Хабаровском крае приобрели новый автобус для перевозки пассажиров на аэродроме Николаевска-на-Амуре. Однако из-за плохих дорог доставить его по суше пока не получается. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Автобус CityMax 9 ПАЗ уже принят в краевом авиапредприятии. Он рассчитан на 77 пассажиров, имеет 25 посадочных мест и приспособлен для маломобильных людей. Машина оборудована климатической установкой и системой обогрева, что позволяет использовать ее в условиях Нижнего Амура круглый год.
Изначально транспорт планировали отправить в Николаевск на трале, но из-за сильных осадков дороги оказались размыты. Сейчас рассматривается альтернатива — перевозка по реке на барже. Этот путь займет больше времени, но на данный момент может оказаться единственным возможным.