Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тольяттинская «Лада» подписала 2-летний контракт с форвардом Савчиком

Волжане заключили соглашение о сотрудничестве с бывшим нападающим «Витязя».

Источник: МК.RU Самара

Волжане заключили соглашение о сотрудничестве с бывшим нападающим «Витязя».

Об интересе «автозаводцев» к 25-летнему форварду Ивану Савчику писали в середине июля. Он родился в Челябинске. Однако до КХЛ находился в структуре ханты-мансийской «Югры». С сезона 2023−2024 принадлежал подмосковному клубу.

Этим летом у команды возникли финансовые трудности. В итоге снялась с Континентальной хоккейной лиги. На Западе ее как раз сменила тольяттинская «Лада».

В прошлом сезоне Иван Савчик собрал 13 очков (шесть шайб и семь ассистов) в 59 встречах. Показатель полезности составил −6. О его переезде в 63-й регион на 2 года сообщили представители КХЛ.

На днях молодежка волжан проиграла с крупным счетом самарскому ЦСК ВВС на своем льду — 1:7 (6+).

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.