Тольяттинская «Лада» подписала 2-летний контракт с форвардом Савчиком

Волжане заключили соглашение о сотрудничестве с бывшим нападающим «Витязя».
Об интересе «автозаводцев» к 25-летнему форварду Ивану Савчику писали в середине июля. Он родился в Челябинске. Однако до КХЛ находился в структуре ханты-мансийской «Югры». С сезона 2023−2024 принадлежал подмосковному клубу.
Этим летом у команды возникли финансовые трудности. В итоге снялась с Континентальной хоккейной лиги. На Западе ее как раз сменила тольяттинская «Лада».
В прошлом сезоне Иван Савчик собрал 13 очков (шесть шайб и семь ассистов) в 59 встречах. Показатель полезности составил −6. О его переезде в 63-й регион на 2 года сообщили представители КХЛ.
На днях молодежка волжан проиграла с крупным счетом самарскому ЦСК ВВС на своем льду — 1:7 (6+).
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