Ирина Пегова похвасталась фотографиями со свадьбы

Нижегородская актриса Ирина Пегова похвасталась свадебными гуляниями. Фотографией с торжества она поделилась в своем телеграм-канале.
На фото Пегова сфотографировала себя в шикарном образе и гостей на заднем плане. Однако, кто именно выходит замуж — не то она сама, не то ее совершеннолетняя дочь Татьяна, — неясно. На самой фотографии также не видно, во что одета Пегова.
«На свадьбе! Ура! Гуляем уже третий день», — написала актриса.
В комментариях к публикации подписчики восхитились нарядом артистки и начали спрашивать, чью именно свадьбу играют.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижегородской области вырос спрос на свадебные услуги.