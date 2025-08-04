Ирина Пегова похвасталась фотографиями со свадьбы

На фото Пегова сфотографировала себя в шикарном образе и гостей на заднем плане. Однако, кто именно выходит замуж — не то она сама, не то ее совершеннолетняя дочь Татьяна, — неясно. На самой фотографии также не видно, во что одета Пегова.