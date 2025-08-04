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Ирина Пегова похвасталась фотографиями со свадьбы

Кто именно выходит замуж — не то она, не то ее дочь Татьяна, — неизвестно.

Источник: Ирина Пегова

Нижегородская актриса Ирина Пегова похвасталась свадебными гуляниями. Фотографией с торжества она поделилась в своем телеграм-канале.

На фото Пегова сфотографировала себя в шикарном образе и гостей на заднем плане. Однако, кто именно выходит замуж — не то она сама, не то ее совершеннолетняя дочь Татьяна, — неясно. На самой фотографии также не видно, во что одета Пегова.

«На свадьбе! Ура! Гуляем уже третий день», — написала актриса.

В комментариях к публикации подписчики восхитились нарядом артистки и начали спрашивать, чью именно свадьбу играют.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижегородской области вырос спрос на свадебные услуги.