Стартовал ремонт Дворцового проезда. На Невском — пробки

В понедельник, 4 августа, стартовал ремонт дорожного покрытия в Дворцовом проезде. До 8 августа ограничено движение транспорта от Адмиралтейской набережной до Адмиралтейского проспекта:
днем 6 и 7 августа — проезд по крайним полосам;
ночью с 5 на 6 и с 6 на 7 августа — проезд по центральным полосам.
По данным «Яндекс. Пробок», движение по Невскому проспекту на подъезде к Дворцовому сильно затруднено. Пробка скопилась от канала Грибоедова. Также затруднен проезд по Адмиралтейскому проспекту на подъезде к Невскому.
Напомним, что дальше, с 6 по 12 августа, будут ремонтировать трамвайные пути на перекрестке Невского и Литейного проспектов. А с 13 августа стартует ремонт дороги на Невском проспекте от Адмиралтейского до площади Восстания. Работы продлятся до 27 августа с частичным перекрытием движения.