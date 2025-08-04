Стартовал ремонт Дворцового проезда. На Невском — пробки

Напомним, что дальше, с 6 по 12 августа, будут ремонтировать трамвайные пути на перекрестке Невского и Литейного проспектов. А с 13 августа стартует ремонт дороги на Невском проспекте от Адмиралтейского до площади Восстания. Работы продлятся до 27 августа с частичным перекрытием движения.