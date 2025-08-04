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Стартовал ремонт Дворцового проезда. На Невском — пробки

В центре Петербурга начался главный дорожный ремонт этого лета. Пока что обновляют Дворцовый проезд, но пробки уже затормозили часть Невского проспекта.

Источник: Кирилл Поляков / Telegram

В понедельник, 4 августа, стартовал ремонт дорожного покрытия в Дворцовом проезде. До 8 августа ограничено движение транспорта от Адмиралтейской набережной до Адмиралтейского проспекта:

4—5 августа — ограничение движения на 1—2 полосах,

днем 6 и 7 августа — проезд по крайним полосам;

ночью с 5 на 6 и с 6 на 7 августа — проезд по центральным полосам.

По данным «Яндекс. Пробок», движение по Невскому проспекту на подъезде к Дворцовому сильно затруднено. Пробка скопилась от канала Грибоедова. Также затруднен проезд по Адмиралтейскому проспекту на подъезде к Невскому.

Напомним, что дальше, с 6 по 12 августа, будут ремонтировать трамвайные пути на перекрестке Невского и Литейного проспектов. А с 13 августа стартует ремонт дороги на Невском проспекте от Адмиралтейского до площади Восстания. Работы продлятся до 27 августа с частичным перекрытием движения.